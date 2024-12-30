сегодня в 13:08

Путин не стал поздравлять Байдена и лидеров недружественных стран с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим 2025 годом глав ряда государств и правительств, но в это число не вошли США и другие недружественные страны. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте Кремля телеграмма.

Среди высокопоставленных лидеров Латинской Америки поздравления от Путина получили главы нескольких государств: представитель Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, никарагуанский лидер Даниэль Ортега, а также руководители Боливии, Бразилии и Венесуэлы — Луис Арсе, Лула да Силва и Николас Мадуро соответственно.

«Поздравительные телеграммы направлены ряду бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Раулю Кастро (Куба), Роберту Кочаряну (Армения), Нурсултану Назарбаеву (Казахстан), Сержу Саргсяну (Армения), Герхарду Шредеру (Германия)», — говорится в сообщении Кремля.

Президент США Джо Байден, чей срок правления подходит к концу, и вновь избранный американский лидер Дональд Трамп поздравлений от Путина не получили. В числе тех, кому российский лидер направил теплые слова, также нет президентов и руководителей недружественных стран.