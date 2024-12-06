Путин не может использовать переданное Белоруссии ядерное оружие, заявил Минск

Вольфович: применять российское ядерное оружие в Белоруссии может лишь Лукашенко

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что у президента республики Александра Лукашенко есть своя «ядерная кнопка» и «ядерный чемоданчик». По его словам, ядерные вооружения, базирующиеся на белорусской территории, может использовать исключительно Лукашенко, сообщает «Белта» .

«У каждого президента (Белоруссии и России — ред.) своя „красная кнопка“, свой портфель и свой „ядерный чемоданчик“», — сказал Вольфович.

Государственный секретарь СБ подчеркнул, что развернутое в Белоруссии ядерное оружие может использовать лишь Александр Лукашенко, а стоящие в России ядерные вооружения, соответственно, только российский президент Владимир Путин.

В июне 2023 года Путин заявлял, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, а весь оговоренный арсенал передадут до конца того же года. До этого российский президент объяснял решение о развертывании тактического ЯО в соседней стране в том числе американской политикой по размещению ядерных вооружений в Европе.