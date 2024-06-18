Путин назвал хорошей тенденцией миграционный приток молодежи на Дальний Восток

Глава государства во вторник встретился с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский 2030» и переехавшими на Дальний Восток молодыми специалистами.

По словам президента, такой миграционный приток показывает результативность совместных усилий по развитию дальневосточных регионов. Он назвал это приятной информацией.

Путин напомнил, что Дальневосточный регион занимает 40% территории РФ. А доля молодого населения здесь чуть выше, чем в среднем по стране. Так, доля молодых людей до 35 лет — 25%, а в дальневосточном регионе это 27%.

«И эта хорошая тенденция говорит о том, что привлекательность региона возрастает. Это и понятно, потому что он мощный, красивый, огромный и очень перспективный», — добавил российский лидер.