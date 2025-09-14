Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении орденом „За заслуги перед Отечеством IV степени“ Медведева Д. А.», сообщается на сайте Кремля.
Эту награду вручили зампреду Совета безопасности России Дмитрию Медведеву за большой вклад в укрепление государственности и обеспечение нацбезопасности страны.
В воскресенье Медведеву исполнилось 60 лет.
Он родился 14 сентября 1965 года. Был президентом России с 2008 года по 2012 год. После ухода с должности главы государства был председателем правительства страны, а затем зампред Совета безопасности.