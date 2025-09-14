Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Эту награду вручили зампреду Совета безопасности России Дмитрию Медведеву за большой вклад в укрепление государственности и обеспечение нацбезопасности страны.

В воскресенье Медведеву исполнилось 60 лет.

Он родился 14 сентября 1965 года. Был президентом России с 2008 года по 2012 год. После ухода с должности главы государства был председателем правительства страны, а затем зампред Совета безопасности.