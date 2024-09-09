Путин наделил министра обороны правом устанавливать порядок допуска к гостайне

Согласно соответствующему документу, в Минобороны РФ и подведомственных ей органах и организациях может устанавливаться порядок оформления, переоформления и допуска граждан к гостайне, а также их доступа к сведениям, составляющим гостайну, с учетом специфики решаемых ведомством задач.

Такое право предусматривается в соответствии с законодательством РФ и по согласованию с ФСБ РФ. Указ был подписан 9 сентября президентом РФ и вступил в силу в этот же день.

Таким образом, глава Минобороны, а с мая 2024 года этот пост занимает Андрей Белоусов, сможет устанавливать порядок допуска к гостайне в подведомственных структурах.