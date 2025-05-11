Путин начал заявление перед прессой

Путин: Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом

Президент России Владимир Путин начал заявление для СМИ с поздравления с Днем Победы.

Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом, заявил Путин в начале своего выступления перед журналистами.

Президент также поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве.

Он напомнил о международных встречах с главами 27 государств и поблагодарил государства, которые отправили своих военных для участия в Параде Победы, отдельно выделив мужество и героизм солдат КНДР.