Путин на грядущей неделе поедет с 4-х дневным визитом в Китай

Президент РФ Владимир Путин на грядущей неделе собирается поехать с четырехдневным визитом в Китай. Там пройдут крупные переговоры между делегациями России и КНР, о планах лидера страны рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин, сообщает РИА Новости .

Помимо этого, Путин собирается поучаствовать во встрече Шанхайской организации сотрудничества. Она пройдет в китайском Тяньцзине.

ШОС появилась в 2001 году. В организации состоят РФ, КНР, Индия, Казахстан, Иран, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2024 года к государствам присоединилась Белоруссия.

В сентябре в Китае отпразднуют 80-летие Победы над милитаристской Японией и завершение Второй мировой войны. Путин был приглашен на мероприятия. Российский лидер подтвердил, что планирует в них участвовать.