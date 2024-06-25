Путин: мирная инициатива России способна остановить украинский конфликт

Президент России Владимир Путин отметил, что мирная инициатива, которую выдвинула Россия, может остановить украинский конфликт и перевести его разрешение в дипломатическое русло, сообщает ТАСС.

Глава государства обратился к участникам X Примаковских чтений.

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что в инициативе содержится возможность остановки конфликта на Украине и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.