Путин: корабль НАТО наблюдал за испытаниями «Буревестника»

Военный корабль НАТО был замечен в зоне испытаний «Буревестника». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает kp.ru .

По словам российского лидера, силы Североатлантического альянса смогли убедиться в эффективности «Буревестника», так как их корабль постоянно находился в зоне испытаний вооружения 21 октября. Путин добавил, что ВС РФ «не мешал работе» зарубежного разведывательного судна.

«Пусть посмотрят», — заключил Путин.

Ранее глава государства отметил, что все решающие испытания данного вооружения уже закончены. Он подчеркнул, что по дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы.

