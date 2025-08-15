Путин и Трамп отказались общаться со СМИ в начале саммита на Аляске

В Анкоридже на Аляске стартовали российско-американские переговоры в формате «три на три». При этом президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп отказались общаться с журналистами в начале саммита, сообщает ТАСС .

Российские и зарубежные журналисты ожидали, что Путин и Трамп поделятся какими-то репликами или ответят на несколько вопросов перед стартом саммита, но этого не произошло.

Лидеры двух стран воздержались от каких-либо комментариев.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп почти синхронно вышли из самолетов, встретились на красной дорожке, обменялись рукопожатиями, сделали общее фото и на одной машине отправились к месту проведения переговоров.