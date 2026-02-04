Путин и Си Цзиньпин провели переговоры и подтвердили стратегическое партнерство

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели традиционную встречу в формате видеоконференции в начале года, обсудив итоги сотрудничества и планы на будущее, сообщает «Царьград» .

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели традиционную встречу в формате видеоконференции. Путин поздравил китайского лидера с Новым годом и отметил, что отношения между Россией и Китаем продолжают укрепляться, несмотря на международную обстановку. Он подчеркнул, что Москва твердо поддерживает курс на обеспечение суверенитета и безопасности обеих стран, а партнерство является всеобъемлющим и образцовым.

Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов, а объем торговли сельхозпродукцией вырос более чем на 20 процентов. Особое внимание уделяется сотрудничеству в энергетике, мирному атому, космическим исследованиям и высокотехнологичным проектам. Важным шагом стал запуск безвизового режима, что укрепило гуманитарные и деловые связи.

Си Цзиньпин заявил о начале нового этапа в отношениях двух стран и призвал воспользоваться исторической возможностью для укрепления стратегического взаимодействия. Он подчеркнул, что Россия и Китай должны совместно нести ответственность крупных держав и развивать отношения по правильной траектории.

Политический обозреватель Александр Артамонов отметил, что Путин предпочитает тактическое молчание и делает эпохальные заявления только в ключевые моменты. По его мнению, все основные сигналы Западу уже были озвучены президентом России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.