Путин и премьер-министр Мьянмы завершили переговоры, приняв совместное заявление

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн завершили двусторонние переговоры, которые прошли в Москве, сообщает пресс-служба Кремля .

Мин Аун Хлайн посетил столицу России с официальным визитом 4 марта. Он обсудил с Путиным российско-мьянманское сотрудничество.

По итогам переговоров было принято совместное заявление лидеров. В нем подтверждены ключевые принципы российско-мьянманского партнерства.

Также представители двух стран подписали ряд межправительственных и межведомственных документов.

Так, например, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и посол Мьянмы в РФ Тит Линн Оун подписали соглашение между правительствами двух стран о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.

По окончании переговоров Путин и премьер-министр Мьянмы выступили с заявлениями для прессы.