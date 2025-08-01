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Путин и Лукашенко обнялись во время встречи на Валааме

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в пятницу встретились на Валааме и в знак приветствия обнялись, сообщает пресс-служба Кремля .

Белорусский президент ранее прилетел в Санкт-Петербург, а оттуда отправился на остров, который расположен в северной части Ладожского озера. Здесь у Лукашенко и Путина намечены переговоры в неформальной обстановке.

Президенты в ходе встречи обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений. Перед началом переговоров главы государств посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

Примечательно, что год назад Путин и Лукашенко уже проводили подобную встречу на Валааме.