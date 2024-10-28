Путин готовится посетить Казахстан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин намерен посетить Казахстан. По словам представителя Кремля, эта поездка активно готовится, сообщает ТАСС .

Ранее агентство КазТАГ публиковало протокол межправкомиссии по сотрудничеству между РФ и Казахстаном. Согласно ему, Путин может приехать в Казахстан с государственным визитом 27 ноября.

«Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем», — прокомментировал Дмитрий Песков.

Ранее Казахстан получил статус страны-партнера БРИКС. По итогам казанского саммита объединения этот статус получили еще 12 государств, в том числе Турция, Таиланд, Белоруссия и другие.