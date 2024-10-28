Путин готовится посетить Казахстан
Песков заявил об активной подготовке визита Путина в Казахстан
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин намерен посетить Казахстан. По словам представителя Кремля, эта поездка активно готовится, сообщает ТАСС.
Ранее агентство КазТАГ публиковало протокол межправкомиссии по сотрудничеству между РФ и Казахстаном. Согласно ему, Путин может приехать в Казахстан с государственным визитом 27 ноября.
«Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем», — прокомментировал Дмитрий Песков.
Ранее Казахстан получил статус страны-партнера БРИКС. По итогам казанского саммита объединения этот статус получили еще 12 государств, в том числе Турция, Таиланд, Белоруссия и другие.