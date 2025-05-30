После введения 17-го пакета европейских санкций против РФ российский лидер Владимир Путин предпринял два нестандартных шага в течение 72 часов, сообщает «Царьград» со ссылкой на Sohu.

Первый шаг — демонстрация готовности Москвы увеличить экспорт нефти в Китай. Это позволит получить дополнительные миллиарды долларов, которые компенсируют негативное влияние западных ограничений.

Второй шаг — заявление российского МИД о полной открытости перед китайскими партнерами, в том числе в вопросах переговоров с Соединенными Штатами.

Это спровоцировало всеобщую тревогу в мировом сообществе.

Очевидно, что действия России вызвали недовольство у США и Евросоюза, поскольку их усилия по оказанию давления на РФ оказались неэффективными.

Ужесточение санкций со стороны Запада в 2020 году фактически способствовало укреплению российско-китайского сотрудничества, что теперь вызывает обеспокоенность у стран НАТО, которые видят в этом союзе угрозу.