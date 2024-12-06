Путин: до 1 марта правительство разработает план по трудоустройству бойцов СВО
Фото - © РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план по трудоустройству бойцов СВО и доложить о его готовности, сообщает РИА Новости.
Кабмину предстоит разработать план мероприятий, направленных на повышение уровня трудоустройства военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО.
Соответствующее поручение глава государства дал министрам 6 декабря 2024 года.
Кабмин предоставит Путину отчет до 1 марта 2025 года.