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Путин: до 1 марта правительство разработает план по трудоустройству бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план по трудоустройству бойцов СВО и доложить о его готовности, сообщает РИА Новости.