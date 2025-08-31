Путин будет использовать автомобиль «Аурус» во время визита в Китай

Президент России Владимир Путин в ходе четырёхдневного визита в Китай будет передвигаться на отечественном автомобиле «Аурус», оснащённом местными регистрационными знаками, сообщает РИА Новости.

В воскресенье российский лидер прибыл в Тяньцзинь, где его встретили с официальными почестями, включая красную дорожку и почётный караул.

В программе визита — участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также ряд двусторонних встреч с руководителями государств-участников. Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут вопросы безопасности, экономического сотрудничества и ответы на общие вызовы, включая санкционное давление Запада.

Использование «Ауруса» с китайскими номерами стало уже традиционной практикой для зарубежных поездок Путина: ранее аналогичный подход применялся во время визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ.