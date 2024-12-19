Путин: боеготовность ВС РФ находится на самом высоком месте в мире

Боевая готовность ВС РФ находится на самом высоком месте в мире, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, то же самое касается и оборонной промышленности. Россия наращивает производство всего, что нужно для армии и флота.

«Причем, и на текущий момент, и на перспективу. Делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках», - сказал Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции - президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.