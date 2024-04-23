Пушков: протесты против конфликта в Газе достигли невиданных масштабов в США

Вашингтон столкнулся «качественно новым явлением» в лице масштабных протестов против операции Израиля в секторе Газа, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram .

Наиболее сильные протесты наблюдается в последние две недели Колумбийском и Йельском университетах Соединенных Штатов. В результате акций были арестованы десятки студентов.

Также президент Байден осудил антисемитские протесты и тех, «кто не понимает, что происходит с палестинцами». При этом неясно, говорил он о студенческих протестах или высказывался в целом о негодованиях касательно антиизраильских выступлений.

«Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было. Качественно новое явление для США», — написал Пушков.