Пушков ответил, к чему приведет публикация Трампом деталей убийства Кеннеди

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что публикация засекреченных в США документов, анонсированная избранным президентом Дональдом Трампом, станет «мощнейшим ударом по „глубинному государству“ в США». По мнению члена Совфеда, это могло бы перевернуть представление американцев о своей стране, сообщает «Царьград» .

Пушков заявил, что 19 января на митинге в Вашингтоне Трамп объявил «информационно-политическую революцию».

Избранный глава США заявлял, что власти опубликуют ряд засекреченных документов, в том числе данные об убийстве президента Джона Кеннеди, его брата Роберта и общественника Мартина Лютера Кинга, выступавшего за права чернокожих. Ожидается, что в Соединенных Штатах также обнародуют данные о теракте 11 сентября 2001 года, когда самолеты атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке.

«Публикация этих досье, если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по „глубинному государству“ в США», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп пообещал снять гриф секретности с документов об убийстве братьев Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Однако избранный президент не анонсировал их полного рассекречивания и не уточнял, какие именно досье обнародуют, добавляло издание.