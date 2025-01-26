Пушков отметил смену риторики западных СМИ по Украине

Западные СМИ в последнее время поменяли риторику в вопросе освещения украинского конфликта, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что такое наблюдение сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, который отметил, что ранее любые слова о поражении Киева считали кремлевской пропагандой, а теперь это стало коллективным консенсусом.

«В западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к „коллективному признанию“ того, что Россия побеждает», — уточнил сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, у такого разворота существует ряд причин. Это объективная реальность в зоне столкновения, намерение президента США Дональда Трампа вступить в переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а еще неверие в способность совокупных сил Украины и Запада изменить ход конфликта.