Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ЕС потерял свое единство. Элиты Евросоюза недееспособны и бездарны, написал он в своем Telegram-канале .

«Уже сейчас в Европе нет того „твердого единства“, о котором твердят безликие брюссельские чиновники. Это пока еще не заметно, но две трети Европы красноречиво молчит, совсем не желая ссориться с Трампом и США», — отметил он.

По его словам, «негодует и тайно планирует „жесткий ответ“ лишь агрессивное ядро» Евросоюза в лице Стармера, Макрона, Мерца и фон дер Ляйен.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в ЕС. Однако представители европейских стран не желали слышать правду, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Вэнс сказал, что главная угроза для Европы исходит изнутри. Речь не идет о Китае или РФ.