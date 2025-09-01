Владимир Зеленский подписал закон, закрепляющий термин «рашизм» на законодательном уровне как разновидность тоталитарной идеологии. Публицист Юрий Кот заявил, что подобное решение свидетельствует о глубоком кризисе украинской власти, сообщает Общественная Служба Новостей .

Владимир Зеленский утвердил закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа», официально закрепив термин «рашизм» в украинском законодательстве. Согласно документу, «рашизм» определяется как форма тоталитарной идеологии, связанная с «российским нацистским тоталитарным режимом» и основанная на традициях российского шовинизма и империализма.

Публицист Юрий Кот в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что подобные шаги украинских властей направлены на срыв любых мирных инициатив. По его словам, использование оскорбительных терминов и их легализация ведут к сегрегации по национальному признаку и препятствуют диалогу.

«Все последние телодвижения украинской власти призваны сорвать любое движение к мирным инициативам. Подобного рода оскорбительные заявления или решения, прежде всего, имеющие подоплеку к фашизму, представляют собой некую сегрегацию по национальному признаку», — пояснил Кот.

Он добавил, что термин «рашизм» используется на Украине с 2014 года и теперь получает законодательную основу, что, по мнению публициста, свидетельствует о глубоком кризисе украинской власти. Кот также подчеркнул, что подобные решения направлены против русскоязычного населения и создают атмосферу преследования.

Публицист считает, что такие действия украинского руководства являются «приговором для самого Зеленского и его окружения».