«Прозрачный намек»: что для европейских чиновников означают проблемы с GPS

СМИ: проблемы с GPS в самолетах европейских чиновников идут от РФ

При помощи глушения GPS в самолетах чиновников из Европы Россия дает понять, что Калининград — самая западная точка нашей страны — надежно защищен, сообщает «Царьград» .

«Страны Запада могут сколько угодно тренироваться „оперативно подавлять“. Удар по Калининградской области будет означать начало третьей мировой (войны — ред.), которая неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. Исход этой авантюры не спрогнозировать ни на каких учениях», — заявил военный корреспондент Александр Коц.

Ранее сообщалось о проблемах со связью на бортах самолетов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и министра обороны Испании Маргариты Роблес.

Самолет, на котором летела министр обороны Испании Маргарита Роблес, подвергся попытке заглушить сигнал GPS, когда пролетал возле Калининграда. Инцидент произошел во время полета Роблес в Литву. Воздушное судно в этот момент находилось на высоте 40 000 футов (12 000 метров) и было примерно в 60 км от русской границы, пишет испанская El Confidencial.

