Проверить на наркотики: в США интересуются состоянием Байдена и Трампа

Результаты проведенного в США соцопроса выявили интерес американцев к здоровью кандидатов в президенты США Джо Байдена и Доналда Трампа, пишет RT /

Согласно результатам, 70% опрошенных считают, что и Байден, и Трамп должны пройти медобследование, указано в статье издания The Washington Times.

Авторы материала напомнили, что Байдену уже 81 год, но он провел энергичное часовое выступление в Конгрессе, видимо, под воздействием активных веществ. Хотя раньше проявлял признаки рассеянности и часто был раскоординирован.

В свою очередь, Дональду Трампу 78 лет и он также был замечен в странных высказываниях на публике.