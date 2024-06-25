сегодня в 15:56

Протестующие против повышения налогов в Кении ворвались в здание парламента

Недовольные новым проектом бюджета устроили акцию протеста в Кении. Они ворвались в здание парламента, сообщает ТАСС .

Парламент проголосовал за проект бюджета с учетом повышения налогов. Протестующие ворвались в здание.

В центре раздаются взрывы и выстрелы. Некоторые СМИ сообщают о поджоге здания парламента, оттуда валит черный дым.

При разгоне протестующих пострадала сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама и ее дочь. Женщина пришла, чтобы присоединиться к демонстрантам. Также полиция применяет резиновые пули.