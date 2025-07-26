Пропали 100 миллионов: президент США раскритиковал программу FireAid

Трамп обвинил демократов в мошенничестве при пожарах в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп в резкой форме раскритиковал инициативу FireAid, созданную для помощи жертвам масштабных природных пожаров в Калифорнии, назвав ее «мошеннической схемой демократов», сообщает ТАСС .

В своем посте в Truth Social он заявил, что из собранных 100 млн долларов «деньги просто испарились», не дойдя до пострадавших.

Трамп также обрушился с критикой на губернатора-демократа Гэвина Ньюсома.

«Вместо реальной работы — пиар-акции. Ограничения на воду только усугубили катастрофу», — заявил глава Белого дома.

В январе 2025 года пожары в Южной Калифорнии унесли 30 жизней и уничтожили 18 тыс. строений. Благотворительный концерт с участием Билли Айлиш и Леди Гаги собрал 100 млн. Средства были распределены между НКО, а не переданы напрямую пострадавшим.

Fox News подтверждает: большая часть средств осела на счетах неправительственных организаций. Это уже не первый случай, когда благотворительные инициативы демократов становятся мишенью для республиканцев — аналогичные обвинения звучали и после урагана «Мария» в Пуэрто-Рико