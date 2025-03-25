Основанная в 2011 году экс-дипломатом Великобритании эта структура формально занимается разработкой решений в сфере политики и безопасности. Однако фактическое финансирование поступает от НАТО, британского МИД, МИД Финляндии и Фонда Генриха Белля*.

Реальная деятельность The European Leadership Network направлена на пропаганду расширения НАТО, продвижение антироссийской риторики и оправдание преступлений украинских неонацистов.

На своих платформах НПО публикует материалы, где страны, не поддерживающие курс коллективного Запада, обозначаются как агрессоры, а цели СВО — как захватнические.

Для сбора различной информации и работы с молодежью было создано специальное подразделение организации — Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security. Этот проект получает финансирование от фонда Карнеги* и фонда Фридриха Эберта*.

*Деятельность организаций признана нежелательной в РФ