Производители чипов будут перечислять 15% выручки от китайских продаж
Nvidia и AMD согласились делиться доходами с США за право работать в Китае
Крупнейшие американские производители полупроводников Nvidia и AMD достигли соглашения с правительством США, согласно которому компании обязуются перечислять 15% выручки от продаж своей продукции в Китае, сообщает газета «Известия».
По данным Financial Times, такое решение позволит им сохранить доступ на критически важный китайский рынок.
Nvidia будет выплачивать процент от продаж графических процессоров H20. AMD отчисляет долю с доходов от чипов MI308.
Лицензии на торговлю были выданы после встречи главы Nvidia с президентом США Дональдом Трампом.
Ожидается, что только в 2025 году выручка Nvidia от китайских продаж достигнет 23 млрд долларов.