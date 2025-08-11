Производители чипов будут перечислять 15% выручки от китайских продаж

сегодня в 04:23

Nvidia и AMD согласились делиться доходами с США за право работать в Китае

Крупнейшие американские производители полупроводников Nvidia и AMD достигли соглашения с правительством США, согласно которому компании обязуются перечислять 15% выручки от продаж своей продукции в Китае, сообщает газета «Известия» .

По данным Financial Times, такое решение позволит им сохранить доступ на критически важный китайский рынок.

Nvidia будет выплачивать процент от продаж графических процессоров H20. AMD отчисляет долю с доходов от чипов MI308.

Лицензии на торговлю были выданы после встречи главы Nvidia с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что только в 2025 году выручка Nvidia от китайских продаж достигнет 23 млрд долларов.