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Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали применение новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» в ответ на удары западным дальнобойным оружием по РФ, пишет РИА Новости .

«Путин производит здесь фурор. Надо сказать, что в его заявлениях гораздо больше класса и стиля чем у европейских лидеров», — написал один из комментирующих видеообращение президента России Владимира Путина.

Другой автор заметил, что за последнюю неделю президент США Джо Байден нанес достаточно много вреда.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что РФ применила новое оружие в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.