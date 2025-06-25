Профайлер заявил, что раньше до матов Трампа доводил только Зеленский

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировал эмоции президента США Дональда Трампа, когда тот в разговоре о конфликте между Ираном и Израилем не смог сдержать нецензурных выражений, сообщает aif.ru .

Кадры эмиоционального комментария американского президента быстро распространились в Сети. Тогда он сказал, что Израиль и Иран «так давно и так тяжело воюют, что уже не знают, что **** они делают, вы понимаете это?!».

Эксперт отметил, что последний раз в таком состоянии Трампа он видел, когда украинский президент Владимир Зеленский вывел его на эмоции. Здесь он находится еще в контролируемом состоянии.

А в данной ситуации, предположил Анищенко, президент получил неудобный вопрос на значимую для него тему, например, Иран и Израиль, что вывело его на настоящие эмоции.

«Обычно он более сдержан, но здесь, видимо, как-то неожиданно задали вопрос, как и неожиданно повел себя Зеленский в Белом доме, когда, скажем так, он начал выпендриваться», — добавил специалист.