Профайлер прокомментировал поведение Мерца после шутливого жеста Трампа

Специалист по психологической безопасности и врач-психотерапевт Руслан Панкратов в беседе с aif.ru высказал мнение о том, какой должна была быть правильная реакция канцлера Германии Фридриха Мерца на шутливое действие американского президента Дональда Трампа, который хлопнул его по ноге.

В соцсетях появилась запись с фрагментом переговоров, где глава США в ходе встречи с руководителем немецкого правительства в Белом доме совершил неожиданный жест. Перед этим Трамп обсуждал взаимоотношения между двумя странами.

Американский президент в шутливой форме заявил о намерении жестко воздействовать на Германию и при этом хлопнул рукой по колену Мерца, спросив, что делать с этой страной.

Эксперт Панкратов объяснил, что подобными действиями американский лидер демонстрирует свое главенствующее положение в отношениях с германским коллегой. По его словам, поведение Мерца — сдержанная улыбка и небольшое движение головой — закрепляет за ним образ покорного и контролируемого союзника, который безропотно соглашается и с шутками, и с демонстрацией власти, и с телесным контактом.

Специалист считает, что с позиции интересов Германии и базовых принципов силового равновесия правильнее было бы выстроить комплексную стратегию ответа. Он полагает, что следовало сразу обозначить личные границы, сохраняя при этом дипломатичность — например, коротко произнести по-английски что-то наподобие призыва ограничиться словесным общением.

Панкратов заключил, что Мерцу следовало бы выбрать стратегию, при которой он внешне продолжал бы демонстрировать партнерские отношения, но при этом внутренне жестко обозначил бы недопустимые границы. По его мнению, такой подход позволил бы Трампу формально выглядеть победителем в глазах своих избирателей, но одновременно дал бы ему понять, какие рамки нельзя переступать в будущем диалоге.

