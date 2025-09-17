Проекцию совместных кадров Трампа и Эпштейна разместили на Виндзорском замке

Во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию протестующие разместили на стене Виндзорского замка совместные кадры республиканца со скандально известным из-за сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном, сообщает SHOT .

Акцию протеста устроили активисты движения Led by Donkeys («Во главе с ослами» — ред.). Они спроецировали изображения Трампа и Эпштейна на стены Виндзорского замка. А когда президент США навестил короля Британии, протестующие растянули огромный плакат, на котором были изображены скандальный финансист и президент США.

После этого активизировалась британская полиция. Она арестовала четырех активистов, обвинив их в «несанкционированной демонстрации» и вредоносных сообщениях.

Кроме того, британцы обратили внимание на оплошность, которую допустил Трамп во время встречи с Карлом III. Американский президент прошел впереди правителя Великобритании, что является нарушением всех протоколов британской монархии.

Эпштейн в 2008 году был осужден за изнасилование 14-летней девочки, а в 2019 году — за торговлю детьми. Он также признавал себя виновным в принуждении к проституции несовершеннолетних.