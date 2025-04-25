Путин и Уиткофф обсудили прямые переговоры России и Украины

На встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, диалог в Кремле был полезным и конструктивным, рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

Разговор Путина и Уиткоффа позволил дополнительно сблизить позиции РФ и США не только по теме Украины, но и по иным вопросам международной политики.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», — рассказал Ушаков.

Помощник президента также подчеркнул, что переговоры Путина и Уиткоффа состоялись в 80-ю годовщину встречи американской и советской армий на Эльбе.

Владимир Путин и Стивен Уиткофф беседовали на протяжении трех часов, добавил Ушаков.