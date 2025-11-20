Член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ, председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин заявил, что отказ Владимира Зеленского обсуждать американский план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной очень легко объяснить, сообщает Общественное Телевидение России .

«Зеленский в первую очередь боится потерять свою окончательную власть. Если же конфликт будет полностью остановлен, это означает, что необходимо проводить парламентские и президентские выборы, а это чревато потерей Зеленского, всей его команды», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас глава Украины во что бы то ни стало стремится продлить свои властные полномочия.

В план по прекращению конфликта, предоставленный президентом США Дональдом Трампом, вошло всего 28 пунктов: они включают сокращение численности украинской армии, признание русского языка на Украине официальным, предоставление официального статуса украинской православной церкви и признание Крыма и Донбасса территориями РФ.

