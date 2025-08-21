Признал реальность: эксперт прокомментировал слова Трампа о статусе Крыма
Фото - © скриншот
Эксперт в области атомной энергетики и советник главы Республики Крым Ренат Карчаа заявил, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым никогда не станет частью Украины, были ожидаемы и являются признанием очевидного факта, сообщает «Крым 24».
Как отметил Карчаа, признание данного факта со стороны американского президента является признанием реальности. Более того, он отметил, что глава Белого дома любит признавать очевидные факты.
«Это признание реальности. Вот в чем Трампу нельзя отказать — он любит признавать очевидные факты», — заявил специалист.
Также эксперт добавил, что другие исторические регионы, воссоединившиеся с Россией, тоже будут признаны на международном уровне. Советник заявил, что это неизбежно. Однако, по мнению Карчаа, это в любом случае потребует времени и терпения.