Эксперт в области атомной энергетики и советник главы Республики Крым Ренат Карчаа заявил, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым никогда не станет частью Украины, были ожидаемы и являются признанием очевидного факта, сообщает «Крым 24» .

Как отметил Карчаа, признание данного факта со стороны американского президента является признанием реальности. Более того, он отметил, что глава Белого дома любит признавать очевидные факты.

«Это признание реальности. Вот в чем Трампу нельзя отказать — он любит признавать очевидные факты», — заявил специалист.

Также эксперт добавил, что другие исторические регионы, воссоединившиеся с Россией, тоже будут признаны на международном уровне. Советник заявил, что это неизбежно. Однако, по мнению Карчаа, это в любом случае потребует времени и терпения.