Приумножить потенциал: в Петербурге сменился глава культурного комитета

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в Петербурге сменился руководитель: теперь его возглавляет Алексей Михайлов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В планах, безусловно, сохранить научный и профессиональный потенциал комитета и, по возможности, его приумножить, сохранить коллектив, сделать так, чтобы работать было комфортно и интересно», — отметил Михайлов.

По его словам, в приоритете работы — создание Дома реставратора. Сегодня в России почти не осталось подобных центров, а в Петербурге благодаря поддержке губернатора может появиться.

Алексей Михайлов начал работу в КГИОП в 2002 году специалистом 1-й категории. По его словам, карьера развивалась не только горизонтально, но и вертикально. Он благодарен губернатору города и руководству за высокую оценку своих профессиональных качеств.