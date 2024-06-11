Присяжные вернутся к делу сына Байдена 11 июня

Присяжные не смогли сразу вынести вердикт по делу сына Байдена

Присяжные не смогли в первый день слушаний вынести вердикт по делу сына президента США Хантера Байдена, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

"Присяжные не смогли вынести вердикт по делу сына Байдена о хранении оружия в первый день, продолжат заседание 11 июня". - сказано в сообщении агентства.

Хантер Байден обвиняется в незаконном приобретении оружия на фоне приема наркотиков.

Ему грозит до 25 лет лишения свободы и значительный денежный штраф.