«Пришли, разрушили, ушли»: чем чреват вывод войск США из Сирии

«Мы уже видели, что случилось после хаотичного вывода войск Байдена (Джо, экс-президента США — ред.) из Афганистана: власть мгновенно захватили талибы, потому что, а кто, если не они? В Сирии (лидер группировки ХТШ — ред.) Абу Мухаммед аль-Джулани — еще вчера террорист, а сегодня уже дает интервью BBC и другим западным СМИ, которые его активно „обеляют“», — отметил Косоруков.

Эксперт добавил, что аль-Джулани первый раз надел костюм с галстуком, и вот его преступления уже будто бы не преступления: якобы он не замешан ни в каком терроризме против сирийских солдат и мирных жителей.

«Позиция США здесь абсолютно безответственна: пришли, разрушили, ушли — а что дальше, их не волнует. Регион будет в хаосе долгое время, и как его стабилизировать, непонятно. Делать ставку только на Израиль бессмысленно — они не удержат и десятой части Сирии под контролем. Как все будет развиваться дальше — вопрос открытый», — рассказал политолог.

Косоруков заключил, что американский президент Дональд Трамп в очередной раз проявляет прагматизм: все, что на другом континенте, его особо не волнует. Главное — укрепить позиции Штатов там, где это выгодно здесь и сейчас.