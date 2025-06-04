Политолог, независимый журналист Грегор Шпицен заявил о том, что крах Украины неизбежен. Вопрос остается только в том, сколько ей осталось.

Как отметил эксперт, европейские лидеры сейчас рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп может изменить свою позицию миротворца и стать ястребом, потому что чувствуют, что самостоятельно не справляются и необходима помощь Америки.

По мнению специалиста, можно бесконечно говорить о том, что Германия является ведущей экономикой в ЕС, а бундесвер — второй или третьей армией НАТО. Однако по факту все поставки ФРГ киевскому режиму сыграют лишь «роль припарки при смертельной болезни».

«Темпы военного строительства в Германии — это даже не смешно. Потому что максимум, например, немецкая военная промышленность может создавать, к настоящему времени, по словам главы концерна Rheinmetall, только шесть танков Leopard в месяц. Это если мобилизовать все мощности», — добавил Шпицен в эфире радио Sputnik.