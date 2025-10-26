Прилепин: через 10 лет РФ окажется в центре антиколониальной системы Юга

Через 10 лет РФ окажется в центре выстроенной вместе с государствами Глобального юга антиколониальной системы. Благодаря ей, получится вести равный диалог с ЕС и Соединенными Штатами, рассказал писатель Захар Прилепин во время выступления на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, сообщает РИА Новости .

Он считает, что РФ удастся перенастроить отношения в мире. Ближайшими партнерами России окажутся государства Африки, Венесуэла, Куба, Бразилия, Никарагуа, Китай, Индия и Северная Корея.

Только в подобных условиях РФ сможет вести диалог с ЕС и США. Причина в том, что Запад будет готов договариваться исключительно в случае, если почувствует угрозу со стороны России и иных государств, с которыми страна подписала документы о военно-стратегическом партнерстве.

В Международном форуме сотрудничества участвует около двух тыс. специалистов из РФ и более 100 иностранных государств. Среди них страны ЕС, Азии, Латинской Америки и Африки. Форум проводится в Москве 26 и 27 октября.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.