Как сообщает The New York Times, одни были мобилизованы для участия в боевых действиях, другие скрываются от призыва или предприняли опасные попытки бегства за границу через болота и реки.

До полномасштабного конфликта в городе проживало около 8 тысяч человек, но к концу 2025 года осталось примерно 5 тысяч, при этом точный учет затруднен из-за мужчин, вынужденных скрываться.

Мэр Матвей Иванов констатировал, что женщины теперь контролируют все сферы деятельности в городе, включая муниципальное управление, где остались работать только сотрудницы. Один из местных жителей Иван, сбежавший с учебной базы, подтвердил, что на улицах теперь можно встретить лишь женщин и пожилых людей.

