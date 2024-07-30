Приговоренный к казни немец попросил президента Белоруссии о помиловании

Гражданин ФРГ Рико Кригер, которого в Белоруссии приговорили к смертной казни, обратился к президенту Александру Лукашенко. Он попросил о помиловании, сообщает РБК .

Белорусский лидер провел совещание с советниками, где обсудил вопрос о прошении немца. Он назвал темы, связанные с приговором к смертной казни «самым тяжелым в судьбе президента», при этом подчеркнул, что подобные «решение все равно нужно принимать». А последнее слово в них остается за главой государства.

Ранее Кригера задержали в Белоруссии, а затем арестовали. Ему вменяют шесть статей, среди которых «Акт терроризма», «Наемничество» и т. д.

По версии следователей, немец в прошлом году решил вступить в «полк Калиновского» (состоит из белорусов, которые сражаются на стороне ВСУ; признан в Белоруссии экстремистским). В «полку Калиновского» при этом сказали, что гражданин ФРГ не причастен к их деятельности.

Кригер въехал в Белоруссию как турист. Привез с собой дрон. 4 октября он снимал территорию в/ч 97115 и военную технику по заданию СБУ, а затем участок ж/д путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу. Все собранные сведения мужчина отправил своему куратору.

Также немец установил взрывчатку на ж/д путях станции Озерище, послал отчет куратору и поехал в гостиницу в Минске. Вскоре злоумышленник планировал улететь в Баку. Взрыв на железной дороге произошел ночью. Немца задержали, а в этом году приговорили к расстрелу.