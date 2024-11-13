Приглашение получено: Турция может стать партнером БРИКС
Министр торговли Болат: Турции предложили стать страной-партнером БРИКС
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Турецкий министр торговли Омер Болат заявил, что страна получила приглашение стать партнером БРИКС, сообщает РИА Новости.
В интервью телеканалу tvnet он назвал получение статуса страны-партнера объединения переходным процессом.
По словам Болата, Турция получит значительную выгоду, если вступит в БРИКС. Это откроет новые возможности по сотрудничеству с важнейшими мировыми платформами.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва выступает за интерес Анкары к сближению с БРИКС. При этом решение о том, как Турция будет участвовать в работе объединения должно быть принято на основе консенсуса его членов.