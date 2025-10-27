Приезжают сделать фото: жителей Финляндии привлекает новый забор на границе с РФ

сегодня в 19:35

Финны приезжают на границу с РФ, чтобы сделать фото на фоне нового забора

Жители Финляндии, порой не подозревая об этом, нарушают приграничный режим. Финны приближаются к новому забору, установленному на границе с Россией, и делают снимки на его фоне, сообщает «Царьград» со ссылкой на Yle.

Подобное поведение приобрело характер своеобразного досуга — фотографироваться у забора, за которым начинается российская территория. В 2025 году пограничные службы отмечают увеличение числа зафиксированных случаев нарушений приблизительно на треть.

«Обычно проблема заключается в неосмотрительности или незнании правил, связанных с пограничной зоной», — отметил начальник пограничного поста Юсси Пеккала.

За подобные нарушения предусмотрен административный штраф, уточнил он.

На восточной границе Финляндии есть участки, расположенные в непосредственной близости к автомобильным трассам без каких-либо естественных преград, таких как леса, холмы или реки. Этот фактор усиливает интерес путешественников, которых привлекает возможность взглянуть на территорию России.

