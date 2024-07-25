Приезду Лукашенко в Петербург дали объяснение

Политолог Юрий Кот предположил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Санкт-Петербург может быть связан с позицией республики по Украине, сообщает «Абзац» .

Эксперт считает, что рабочая поездка направлена на координацию действий Москвы и Минска в условиях возникновения «необычайной токсичности» со стороны западных стран и Киева.

«В свете грядущих событий, когда происходит полная дестабилизация в западном мире из-за конфликтов внутри американской власти, конфликтов между американцами и британцами, нежелания Европы стройно двигаться в ад и позиции тех же Венгрии и Словакии, мы понимаем, что мир уже изменился и будет меняться», — подчеркнул Кот.

В заключение политолог указал на важность обсуждения совместных действий, которые позволят защитить границы РФ и Белоруссии. Кот также отметил, что, по его мнению, визит Лукашенко в Петербург вызван, в первую очередь, позицией Минска по украинскому конфликту, который «надо обсудить и понять причины, как действовать дальше».