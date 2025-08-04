«Придет другой»: политолог оценил отставку премьер-министра Литвы

Профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что отставка премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса не должна привести к уменьшению русофобии: на его смену придет другой представитель социал-демократов, сообщает RT .

«Досрочные выборы в сейм пока не планируются. Таким образом, политический кризис в Литве завершится локальными кадровыми перестановками, которые никак не повлияют на общий правительственный курс», — сказал эксперт.

По его словам, весь смысл существования стран Балтии на сегодня — это сдерживание России, им теперь уже трудно «свернуть с этого пути».

Гинтаутас Палуцкас подал в отставку 31 июля. После этого правительство Литвы сложило полномочия. Дело связано с коррупцией: президент страны потребовал от экс-премьера объяснений из-за участия в бизнесе жены его брата.