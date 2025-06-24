При атаке Ирана есть пострадавшие в Беэр-Шеве

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Несколько человек пострадали при атаке Ирана на Израиль

Несколько человек получили ранения в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в израильском городе Беэр-Шева, сообщает ТАСС .

Как сообщает телеканал N12, удар пришелся по многоэтажному зданию, кадры разрушений активно распространяются в социальных сетях.

Один человек серьезно пострадал, еще несколько получили легкие ранения.

Ранее армия Израиля подтвердила новый ракетный обстрел с территории Ирана. Взрывы были зафиксированы в нескольких районах страны, включая Тель-Авив.

Иранский телеканал Quds публиковал кадры запуска ракет по израильской территории.