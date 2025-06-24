При атаке Ирана есть пострадавшие в Беэр-Шеве
Несколько человек пострадали при атаке Ирана на Израиль
Несколько человек получили ранения в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в израильском городе Беэр-Шева, сообщает ТАСС.
Как сообщает телеканал N12, удар пришелся по многоэтажному зданию, кадры разрушений активно распространяются в социальных сетях.
Один человек серьезно пострадал, еще несколько получили легкие ранения.
Ранее армия Израиля подтвердила новый ракетный обстрел с территории Ирана. Взрывы были зафиксированы в нескольких районах страны, включая Тель-Авив.
Иранский телеканал Quds публиковал кадры запуска ракет по израильской территории.