Президентские выборы проходят в Литве 12 мая
Фото - © РИА Новости
В президентских выборах принимают участие 8 кандидатов, среди которых и действующий лидер страны Гитанас Науседа, сообщает РБК.
Действующий лидер страны является первым в рейтинге, хотя число голосов несколько снизилось.
В числе фаворитов также находятся адвокат Игнас Вегеле, а затем премьер-министр Ингрида Шимоните.
Основной темой предвыборных дебатов стали отношения с Россией. Все кандидаты предлагают придерживаться жесткого курса в отношении Москвы.