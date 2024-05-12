Президентские выборы проходят в Литве 12 мая

сегодня в 10:43

В президентских выборах принимают участие 8 кандидатов, среди которых и действующий лидер страны Гитанас Науседа, сообщает РБК .

Действующий лидер страны является первым в рейтинге, хотя число голосов несколько снизилось.

В числе фаворитов также находятся адвокат Игнас Вегеле, а затем премьер-министр Ингрида Шимоните.

Основной темой предвыборных дебатов стали отношения с Россией. Все кандидаты предлагают придерживаться жесткого курса в отношении Москвы.