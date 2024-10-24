Президент Турции Эрдоган оказался самым неординарным лидером на саммите БРИКС

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Президент Турции Реджеп Эрдоган стал самым неординарным, который не похож на остальных гостей саммита БРИКС в Казани, так как был единственным представителем страны — члена НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

«Один гость среди десятков присутствовавших лидеров был не похож на остальных», — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, особенность президента Турции является результатом многолетнего лавирования между Западом и Востоком.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. На него приехали делегации из 36 государств.

В среду, 23 октября, была принята Казанская декларация XVI саммита БРИКС, проходящего в эти дни в столице Татарстана. Документ получил название «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» (такова и общая тема саммита) и содержит 134 пункта.